Космонавт рассказал, что Безос и Брэнсон увидели во время полёта

Слетавшие в космос миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон увидели гораздо больше, чем обычные пассажиры самолётов. Об этом каналу «МИР 24» рассказал космонавт Герой России Сергей Волков.

Во время полёта Брэнсон поднялся на высоту 80 км над Землёй, а Безос — на 100 км. По словам космонавта, на этой высоте небо чёрного цвета, все облака остаются внизу, также можно заметить тонкую линию атмосферы, и уже видно, что Земля круглая.

Волков отметил, что когда происходило ускорение летательных аппаратов, миллиардеры ощущали перегрузки.

Когда самолёт взлетает обычный, то при наборе скорости, перед отрывом мы все чувствуем небольшую перегрузку. Она наступает в тот момент, когда работает маршевый двигатель ракеты или самолёт набирает скорость. Когда скорость набрана и выходит на крейсерский промежуток, то перегрузка пропадает, — добавил космонавт.

Сергей Волков также считает, что несмотря на то, что полёт длится не больше часа, впечатления, которые он даёт космическим туристам, стоят таких денег.

Джефф Безос 20 июля слетал в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Безос ждал полёта более двух десятилетий — он создал Blue Origin ещё в 2000 году. После приземления миллиардер сказал, что это лучший день в его жизни. Чуть больше недели назад к границе космоса слетал основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Но Безос взлетел выше Брэнсона.