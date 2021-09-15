Космонавт предположил, чем займутся Пересильд и Шипенко на МКС кроме съёмок

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко во время производства фильма «Вызов» кроме съёмок займутся созерцанием Земли с МКС и будут наблюдать за работой экипажа станции, предположил в беседе с NEWS.ru лётчик-космонавт Александр Лазуткин. Он отметил, что «коли их посылают на орбиту, то пусть летят и получают удовольствие от экспедиции».

Место интересное, они увидят и испытают то, чего не чувствовали на Земле. Для них станет увлекательным всё. Даже сидеть у иллюминатора и смотреть на Землю. Во-первых, полёт короткий, во-вторых, пусть увидят работу МКС со стороны. Мы-то прилетаем и сразу втягиваемся в работу, нет времени наблюдать за собой со стороны. У них времени будет достаточно, — подчеркнул Лазуткин.

Спикер также посоветовал Пересильд и Шипенко не мешать космонавтам, однако попросил «рассказывать им интересные истории, чтоб не скучно было».

Лётчик-космонавт Андрей Борисенко в разговоре с NEWS.ru пожелал актрисе и режиссёру «выполнить запланированную программу, несмотря на все сложности, с которыми они столкнутся»

Всё-таки это люди, которые ранее [никогда не летали в космос]. В плане подготовки давать советы поздно. Насколько я понимаю, экипаж уже находится на Байконуре или готовится полететь туда. Экзамены сданы, в плане подготовки здесь ничего исправить нельзя, только можно какие-то полученные навыки отшлифовать, — заявил Борисенко.

Герой России добавил, что невозможно спрогнозировать, как перенесёт полёт съёмочная группа.

Реакция человека на невесомость станет понятна через несколько минут после того, как они там окажутся. В любом случае, я надеюсь, что ребята знают, на что идут, — резюмировал Борисенко.

Ранее Шипенко и Пересильд ответили на вопрос NEWS.ru о том, что будут есть и где спать во время полёта, который продлится 12 суток. Съёмки фильма «Вызов» — часть большого просветительского проекта госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Его задача — популяризировать российскую космическую отрасль и использовать опыт Шипенко и Пересильд при подготовке будущих космических туристов.