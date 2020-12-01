Космонавт пожаловался на нехватку нижнего белья на МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков обратился к специалистам Центра управления полётами (ЦУП) с просьбой поискать ему дополнительные комплекты белья.
По словам космонавта, он проверил своё бельё «Камелия-С» и оказалось, что у него есть всего 5-6 наборов.
У меня есть 5-6 наборов, я думаю, этого будет достаточно на 3-4 недели. Нет ли каких-то других наборов, которые я мог бы использовать? — спросил Кудь-Сверчков во время сеанса связи.
На Земле ответили, что передадут его вопрос специалистам.
По данным компании-производителя белья для космонавтов «Кентавр-Наука», «Камелия-С» представляет собой комплект из фуфайки с короткими рукавами, трусов и носков. При этом фуфайка и трусы — трикотажные, а носки — махровые. Все предметы одежды можно использовать как повседневное белье, так и для занятий спортом,
Для Сергея Кудь-Сверчкова это первый полёт на орбиту. На МКС он прибыл 14 октября на корабле «Союз МС-17» вместе с другим российским космонавтом Сергеем Рыжиковым и американкой Кэтлин Рубинс. Экипаж пробудет на станции до 9 апреля 2021 года.