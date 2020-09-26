Космонавт пояснил, как можно прочитать газету на Земле с борта МКС

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Прочитать газету на Земле с борта Международной космической станции (МКС) имеющейся оптикой можно только если буквы будут размером с египетские пирамиды, заявил российский космонавт Иван Вагнер.

Соответствующее видео размещено на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

Если буквы будут размером с эти пирамиды, то что-то прочитать, конечно, можно будет, но во всех остальных случаях это будет нереально, — отметил Вагнер.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее NEWS.ru писал, что экипажам новой российской орбитальной станции в будущем могут выдать огнестрельное оружие. Так считает космонавт Олег Артемьев.

Артемьев отметил, что когда-то у космонавтов было оружие в НАЗ (носимом аварийном запасе) — пистолет с прикладом-мачете, сейчас оружия нет, поскольку в космосе оно теперь под запретом.