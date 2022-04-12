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Космос

Космонавт оценил планы России возобновить лунную программу

Космонавт Борисенко назвал целесообразным возобновление российской лунной программы
17:51, 12 апреля 2022
Космонавт оценил планы России возобновить лунную программу Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Возобновление российской лунной программы станет важной частью развития человечества, заявил Герой России, лётчик-космонавт Андрей Борисенко в беседе с Lenta.ru. Он назвал этот проект целесообразным. Ранее президент страны Владимир Путин на церемонии вручения госнаград космонавтам на космодроме Восточный сообщил о планах России возобновить лунную программу.

Если Владимир Владимирович озвучил, что лунная программа возобновляется, значит, этим целесообразно заниматься и возможно. Потому что когда руководитель государства делает такие заявления, естественно, он оперирует полным объемом информации, которая позволяет ему их делать. У меня нет никаких поводов в этом сомневаться, — пояснил Борисенко.

По словам космонавта, освоение Луны будет очередным шагом в освоении Солнечной системы, а это, в свою очередь, является важной вехой развития человечества.

Ранее Борисенко заявил, что в скором времени в работе МКС могут произойти лавинообразные отказы. По его словам, орбитальная станция просуществовала уже достаточно долго и в дальнейшем она будет нуждаться в ремонтно-восстановительных работах. Он напомнил, что такого же мнения придерживается и генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полётов и лётчик-космонавт Владимир Соловьёв.

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