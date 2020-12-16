Космонавт Кудь-Сверчков показал видео выхода в открытый космос

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Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который входит в состав экипажа МКС, опубликовал видео своего выхода в открытый космос вместе с коллегой Сергеем Рыжиковым.

Космонавты выходили за пределы станции 18 ноября и провели там почти семь часов. Кудь-Сверчков отметил, что вход в открытый космос — трудная задача, но она стоит полученных впечатлений.

Конечно, вид вниз, когда ты, не касаясь ничего, летишь над планетой на огромной скорости...впечатлений очень много, — цитирует его RNS.

Перемещение по поручням российского сегмента станции космонавт сравнил с восхождением на гору, а работу в тени — со спелеоэкспедицией или погружением в подводную пещеру.

В Роскосмосе пояснили, что космонавты выходили из модуля «Поиск». Они переключили антенну «Транзит-Б» с модуля «Пирс», который уже отработал свой ресурс и в дальнейшем будет заменён модулем «Наука». Кроме того, Рыжиков и Кудь-Сверчков заменили на новый планшет космического эксперимента «Импакт» на агрегатном отсеке служебного модуля «Звезда» и выполнили несколько других задач. Для обоих это был первый выход в открытый космос.

Ранее NEWS.ru писал, что Кудь-Сверчков развеял миф о питании в невесомости. По его словам, жидкие обеды в тюбиках уже давно не делают, на смену пришли другие технологии. Он показал упаковку с сублимированным супом, а также хлеб и консервы в металлической банке.