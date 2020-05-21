Сотрудник Роскосмоса рассказал об ощущениях при выходе в открытый космос

Разница между нахождением на борту космической станции и выходом в открытый космос — как между полётом в кресле пассажирского лайнера и прыжком с парашютом, рассказал исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв.
Крикалёв является героем СССР и России, в прошлом он совершил шесть полётов в космос, где провёл более 800 суток. Он восемь раз выходил в открытый космос. Как
Разница в ощущениях примерно такая же, как смотреть в иллюминатор пассажирского самолёта, сидя в комфортном кресле, и выходом к открытой двери люка, через который ты дальше собираешься прыгать с парашютом, — заявил Крикалёв.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что японский посол в РФ наградил Сергея Крикалёва орденом Восходящего солнца — третьей по значимости государственной наградой Японии.
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