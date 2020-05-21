Сотрудник Роскосмоса рассказал об ощущениях при выходе в открытый космос

https://static.news.ru/photo/386d32fe-9b83-11ea-93ed-fa163e074e61_660.jpg Сергей Крикалёв Фото: Роскосмос/facebook.com

Разница между нахождением на борту космической станции и выходом в открытый космос — как между полётом в кресле пассажирского лайнера и прыжком с парашютом, рассказал исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв.

Крикалёв является героем СССР и России, в прошлом он совершил шесть полётов в космос, где провёл более 800 суток. Он восемь раз выходил в открытый космос. Как передаёт РИА Новости, о своих ощущениях от выхода в космическое пространство Крикалёв рассказал в ходе круглого стола, организованного в режиме онлайн Московским музеем космонавтики. Представитель Роскосмоса отметил, что через визор скафандра космонавт видит то же самое, что и через иллюминатор станции, однако на этом сходство заканчивается.

Разница в ощущениях примерно такая же, как смотреть в иллюминатор пассажирского самолёта, сидя в комфортном кресле, и выходом к открытой двери люка, через который ты дальше собираешься прыгать с парашютом, — заявил Крикалёв.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что японский посол в РФ наградил Сергея Крикалёва орденом Восходящего солнца — третьей по значимости государственной наградой Японии.