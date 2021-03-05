Космонавт Елена Серова рассказала о необычном букете к 8 Марта на МКС

https://static.news.ru/photo/dc323d34-7ddd-11eb-8b77-96000091f725_660.jpg Елена Серова Фото: kremlin.ru

Летчик-космонавт Герой России Елена Серова вспомнила, как в 2015 году, находясь на МКС, мужчины-космонавты сделали своим коллегам-женщинам приятные подарки к Международному женскому дню.

Для женщин, которые были на борту, это был знаковый день. Наши мужчины, конечно, очень галантные — для нас доставили букеты из плюшевых мишек! Я до сих пор не понимаю, как им это удалось, — рассказала Серова в эфире «Радио 1».

В тот момент на орбите кроме Серовой находилась итальянский космонавт Саманта Кристофоретти, которая тоже получила плюшевый букет.

Поздравление с праздником прошло утром. Космонавты накрыли небольшой стол, достали всё самое вкусное, что было в чемоданчиках и торжественно отметили этот праздник.

Как писал NEWS.ru, глава Минобороны Сергей Шойгу в преддверии Международного женского дня отметил достижения представительниц прекрасного пола в рядах Вооружённых сил. Во время праздничного вечера в ведомстве министр напомнил, что в армии России служат более 300 тысяч женщин, 270 тысяч из которых — гражданский персонал, а 40 тысяч — военные.