Космонавт Борисенко предсказал лавинообразные отказы в работе МКС

В скором времени в работе МКС могут произойти лавинообразные отказы, заявил Lenta.ru Герой России лётчик-космонавт Андрей Борисенко. По его словам, орбитальная станция просуществовала уже достаточно долго и в дальнейшем она будет нуждаться в ремонтно-восстановительных работах. Он напомнил, что такого же мнения придерживается и генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полётов и лётчик-космонавт Владимир Соловьёв.

Не доверять его словам у меня нет никакого основания, он опытнейший космонавт, руководитель фирмы и полётов, поэтому у него есть весь объём информации. Если он делает такой прогноз, думаю, к нему надо относиться крайне серьёзно, — сказал Борисенко.

Космонавт отметил, что МКС — это не машина, которую эксплуатируют на Земле, для неё понятие «срок службы» является относительным. При этом нужно учитывать, что станция уже достаточно серьёзно отработала свой ресурс и чем дальше она будет функционировать, тем больше будет количество отказов и больше необходимости ремонтно-восстановительных работ, подчеркнул Борисенко.

Он добавил, что согласно договорённостям использование МКС продлится до 2024 года. Космонавт также выразил уверенность, что в будущем у России появится своя орбитальная станция. Однако когда это произойдёт, он ответить затруднился.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что если текущая геополитическая обстановка останется по отношению к России враждебной, то новая орбитальная станция РФ будет носить военно-прикладной характер. Также он сообщил, что Роскосмос рассматривает вариант выхода из проекта Международной космической станции и строительство собственной.

Он также рассказал, что МКС находится в плохом техническом состоянии. В корпорации считают, что до 2030 года МКС «развалится». По его словам, срок эксплуатации станции составляет 15 лет, а она используется с 1998 года. Таким образом, уточнил Роскосмос, экипажу МКС грозит опасность из-за старого оборудования, которое может в любой момент прийти в негодность.