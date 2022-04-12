Космонавт Борисенко назвал лучший подарок на профессиональный праздник

Лётчик-космонавт, герой РФ Александр Борисенко в беседе с NEWS.ru поддержал решение России о возобновлении лунной программы, так как, по его мнению, это очередной шаг по освоению Луны. Собеседник заявил, что самым лучшим подарком на День космонавтики, который отмечается 12 апреля, был бы полёт на Луну.

Полёт на Луну. Лично меня, — сказал Борисенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём космонавтики. Он выразил уверенность, что Россия добьётся всех поставленных целей в этой сфере. На церемонии вручения госнаград космонавтам на космодроме Восточный Путин отметил заслуги троих космонавтов-испытателей ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю. А. Гагарина». Звания Героя России и почётного звания «Лётчик-космонавт Российской Федерации» удостоен космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получили инструктор-космонавт-испытатель Александр Скворцов и ведущий специалист центра Олег Скрипочка.

Путин сообщил о том, что Россия возобновит лунную программу. Глава государства добавил, что стратегия предполагает запуск автоматического аппарата «Луна-25» на южный полюс спутника Земли. Президент подчеркнул, что планы по развитию космической сферы продолжатся, несмотря на санкции стран Запада и внешнеполитическое давление.