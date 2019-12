Это первая наземная посадка американского спускаемого аппарата. Все предшественники Starliner совершали посадку на воду, сообщается в Twitter NASA.

LANDING CONFIRMED



The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB