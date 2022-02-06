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Коррекцию орбиты МКС перенесли на 8 февраля

13:17, 06 февраля 2022
Коррекцию орбиты МКС перенесли на 8 февраля Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Коррекция орбиты Международной космической станции перенесена на 8 февраля, сообщили в Роскосмосе. Ранее она была запланирована на 6 февраля. Корректировать МКС будут с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18».

Целью коррекции является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21» (18 марта) и посадкой «Союза МС-19» (30 марта), — говорится в сообщении.

Отмечается, что коррекция высоты состоится в 10:56 мск.

Ранее коррекция орбиты МКС была запланирована на 12:30 мск 6 февраля. Двигатели «Прогресса МС-18» должны были увеличить орбиту на 400 метров.

На МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Накануне стало известно, что по просьбе американской стороны орбита МКС будет снижена на несколько километров на постоянной основе. Об этом заявил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин. Он добавил, что новая высота может стать последней корректировкой перед затоплением станции.

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