Коронавирус вынудил Роскосмос заморозить международные проекты

Роскосмос был вынужден приостановить международное сотрудничество из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по развитию ракетно-космической отрасли.
В частности, речь идёт о работе космического центра в Гвиане, откуда Россия запускает ракеты «Союз» с иностранными спутниками на борту. По словам Рогозина, сейчас российские специалисты остаются там только для обеспечения безопасного хранение и обезвреживания разгонных блоков, которые были заправлены незадолго до отмены пусков,
Ранее NEWS.ru писал, что Путин поручил полностью восстановить работу космической отрасли с учётом ограничений из-за коронавируса. В числе безусловных приоритетов он назвал развитие программы пилотируемых полётов.
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