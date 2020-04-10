Коронавирус вынудил Роскосмос заморозить международные проекты

https://static.news.ru/photo/02fcb38c-7b3b-11ea-8e7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Twitter.com

Роскосмос был вынужден приостановить международное сотрудничество из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по развитию ракетно-космической отрасли.

В частности, речь идёт о работе космического центра в Гвиане, откуда Россия запускает ракеты «Союз» с иностранными спутниками на борту. По словам Рогозина, сейчас российские специалисты остаются там только для обеспечения безопасного хранение и обезвреживания разгонных блоков, которые были заправлены незадолго до отмены пусков, сообщается на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поручил полностью восстановить работу космической отрасли с учётом ограничений из-за коронавируса. В числе безусловных приоритетов он назвал развитие программы пилотируемых полётов.