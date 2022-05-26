Корабль Starliner завершил второй тестовый полёт к МКС НАСА: корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полёт к МКС

Boeing CST-100 Starliner / Фото boeing.com

Космический корабль Starliner завершил второй испытательный полёт к Международной космической станции. Он приземлился в среду, 25 мая, в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщает НАСА.

По данным агентства, приземление произошло в 18:49 по североамериканскому восточному времени (01:49 26 мая мск) на полигоне White Sands.

Сегодняшнее возвращение с МКС знаменует собой завершение второго испытательного полёта, который позволит получить данные, необходимые для будущей доставки астронавтов, — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Starliner был запущен 19 мая со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Он пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме. Корабль доставил на МКС более 360 кг груза для снабжения. В составе МКС корабль находился пять дней.

Первый полёт Starliner прошел в 2019 году и был признан неудачным, так как корабль не смог выйти на орбиту, необходимую для стыковки со станцией и вернулся на Землю.