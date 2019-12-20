https://static.news.ru/photo/cff13782-233e-11ea-86e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Американский беспилотный космический корабль Starliner планируют посадить на Землю в воскресенье, 22 декабря.

Об этом сообщил вице-президент по космическим программам компании Boeing Джим Чилтон, пишет «Интерфакс».

Мы можем совершить посадку в White sands через 48 часов, — сказал Чилтон на пресс-конференции в Хьюстоне, добавив, что корабль в порядке.

Ранее стало известно, что Starliner из-за сбоя в системе отсчёта времени не вышел на штатную орбиту. В настоящее время в NASA рассматривают возможность посадки Starliner с учётом новой орбиты.

Запуск корабля Starliner в тестовом непилотируемом режиме был осуществлён с помощью ракеты-носителя Atlas V в 06:36 по восточному времени США (14:36 мск) с космодрома на мысе Канаверал. На его борту находится манекен Rosie the Rocketeer («Рози-ракетчица»), писал NEWS.ru.