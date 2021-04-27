Корабль SpaceX задержится в космосе из-за непогоды

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Компания SpaceX отложила на два дня отправку своего корабля Crew Dragon 1, который находится на МКС. Аппарат останется в космосе из-за плохой погоды в Атлантике, где он должен приземлиться, сообщили в NASA.

В связи с этим на станции задержатся четверо астронавтов, которые должны были вернуться на Землю 28 апреля, говорится на сайте американского аэрокосмического агентства.

Планируется, что космический корабль расстыкуется с МКС 30 апреля в 17:55 по времени Восточного побережья США (1 мая в 00:55 по московскому времени). На Мексиканский залив он должен приводниться 1 мая в 11:36 по времени Восточного побережья США (18:36 по московскому времени).

Crew Dragon 1 прибыл на МКС в ноябре 2020 года. Он доставил на станцию американских космонавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера, а также японского астронавта Соичи Ногучи. Они пробыли в космосе примерно 5,5 месяца.

23 апреля SpaceX отправила к МКС корабль Crew Dragon 2. Уже 24 апреля они перешли на борт станции. На корабле к МКС направились американские космонавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, европеец Тома Песке и японец Акихико Хосидэ. Они будут находиться на орбите Земли примерно шесть месяцев.