Корабль SpaceX доставил на МКС три тонны грузов

Фото: SpaceX via Global Look Press

Грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX состыковался с МКС, трансляция велась на YouTube-канале NASA. Путь от стартовой площадки до орбитальной станции занял у корабля около 33 часов.

Грузовой корабль доставил на МКС около трех тонн грузов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов, он пробудет там примерно месяц. Это 29-я коммерческая миссия SpaceX по доставке грузов на орбиту.

Накануне Роскосмос сообщил, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-24» провел маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором. Это был 38-й маневр уклонения МКС, 24 из которых были проведены с помощью двигателей кораблей «Прогрессов», уточнили в госкорпорации. Высота орбиты МКС увеличена на 900 метров.

До этого российский космонавт Константин Борисов заявил, что на МКС необходим робот-пылесос. По его словам, если бы на борту было такое устройство, экипажу не пришлось бы заниматься банальными задачами.

В сентябре пилотируемый космический корабль Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту вернулся на землю. Он приводнился у берегов штата Флорида. На корабле также находились астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.