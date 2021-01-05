Корабль «Прогресс» запустят к МКС 15 февраля

https://static.news.ru/photo/c49ed618-5192-11eb-ac17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск российского корабля «Прогресс МС-16» с грузами для Международной космической станции (МКС) утром 15 февраля. Ранее в Роскосмосе объявили о переносе запуска «Прогресса» с 11 декабря на следующий год из-за проведения дополнительных проверок.

Запуск «Прогресса» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается в 07:45 мск 15 февраля, а его стыковка к модулю «Пирс» МКС — в 09:19 мск 17 февраля, — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NASA.

Корабли «Прогресс» используются для доставки на МКС грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводится коррекция высоты орбиты станции и увод её от столкновения с космическим мусором.

Как писал NEWS.ru, грузовой космический корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию (МКС) после трёх месяцев пребывания на орбите. Корабль был отстыкован от МКС при помощи манипулятора Canadarm-2, затем он был отведён на безопасное расстояние и сориентирован для отбытия с орбиты. Cygnus останется на орбите до 26 января. На его борту будут продолжаться научные эксперименты, в том числе по поведению огня в замкнутом пространстве космического корабля. После этого грузовик сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.

Принадлежащий компании Northrop Grumman грузовик прибыл на МКС в октябре. Он доставил на орбиту 3,6 тонны груза, в том числе новый туалет, экспериментальное устройство для получения питьевой воды из мочи, редис для космической теплицы и другие составные части для научных экспериментов.