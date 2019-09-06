https://static.news.ru/photo/b5bb3be4-d0c1-11e9-a37b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что разработка нового космического корабля «Федерация» в серии будет называться «Орлом». Название уже одобрил президент РФ Владимир Путин.

Название корабля — «Орёл», это название первого военного парусного корабля, который ещё Алексеем Павловичем Романовым был построен. Да и Сергей Королёв называл космонавтов орлятами, орёликами, — цитирует ТАСС Рогозина.

Первый пуск этого корабля планируется в 2023 году с космодрома Восточный. Сначала он будет беспилотным, и только в 2025 году на «Орле» начнутся пилотируемые полёты.

Как писал News.ru, экипаж корабля «Федерация» может погибнуть в случае посадки в Тихом океане. Об этом заявил начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Верховский. По его словам, Россия не располагает высокоскоростными судами в этом регионе.