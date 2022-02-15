Компания SpaceX впервые выпустит туриста в открытый космос

Американская компания SpaceX первой в мире выпустит в открытый космос туриста в рамках программы Polaris, инициированной миллиардером Джаредом Айзекманом. Полёт займёт пять суток и состоится уже в этом году, говорится в сообщении на сайте проекта.

В рамках программы предполагается отправить в коcмос три туристических экипажа. Первые две группы полетят на космическом корабле Сrew Dragon, третья — на многоразовой транспортной системе Stаrship.

Crew Dragon выйдет на самую высокую околоземную орбиту, на которую когда-либо выходили пилотируемые космические корабли. Запланированы выход туриста в открытый космос, а также тестирование лазерной связи Starlink. Продолжительность полёта составит пять суток.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Военно-воздушных сил США на разработку демонстратора технологии доставки военных грузов на дальние дистанции с помощью тяжёлых ракет. Сумма контракта — $102 млн.

Отмечается, что SpaceX спроектирует грузовые отсеки, приспособленные для быстрой загрузки и выгрузки и совместимые со стандартными армейскими контейнерами. По мнению специалистов, речь в контракте идёт о системе тяжёлой ракеты Starship, которая сейчас находится на ранних стадиях испытаний. Её грузоподъёмность может составить 100 тонн.