https://static.news.ru/photo/472a24f0-4124-11ea-84b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/twitter.com

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска из-за плохой погоды отложила запуск четвёртой партии спутников системы Starlink, создание которой покроет всю планету высокоскоростным Интернетом.

Следующая возможность для запуска — завтра в 9:28 (28 января в 17:28 по Москве), — сообщила SpaceX на своей странице в Twitter.

Ракета Falcon 9 выведет на орбиту 60 микроспутников, которые дополнят орбитальную группировку из уже почти 200 аппаратов системы Starlink. Компания Маска планирует до конца 2020 года обеспечить жителей американского юга широкополосным Интернетом 5G со скоростью до гигабита в секунду. Для покрытия всей планеты SpaceX нужно около 11 тысяч спутников.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году американская компания вывела на орбиту две первые партии спутников. В начале января 2020-го ещё 60 аппаратов подняли в космос.