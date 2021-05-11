Компания Илона Маска отправит к Луне оплаченный криптовалютой спутник

https://static.news.ru/photo/ac748c1c-b255-11eb-b87a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основанная изобретателем и бизнесменом Илоном Маском компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin. Маск сообщил об этом в Twitter.

SpaceX запускает спутник Doge-1 к Луне в следующем году. Миссия будет оплачена в Dogecoin. Первая криптовалюта в космосе! Первый мем в космосе! Вперёд к Луне! — написал предприниматель.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



Mission paid for in Doge

1st crypto in space

1st meme in space



To the mooooonnn!! https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

Сразу после публикации твита котировки криптовалюты выросли на 17% за несколько минут. На сайте компании Geometric Energy Corporation (GEC) отмечается, что спутник запустят при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Doge-1 представляет собой аппарат массой 40 кг. Предполагается, что после выхода на окололунную орбиту он будет изучать спутник Земли с помощью сенсоров и камер. GEC запустит спутник по коммерческой программе, предлагаемой SpaceX, сумма сделки держится в секрете.

Эта миссия продемонстрирует возможности применения криптовалют за пределами орбиты Земли и заложит основу для межпланетарной торговли, — прокомментировал инициативу вице-президент SpaceX Том Очинеро.

Ранее Dogecoin признали лучшей инвестицией за последние полгода. С ноября 2020-го по май 2021 года криптовалюта показала рост курса на 26 000%.