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Компания Илона Маска отправит к Луне оплаченный криптовалютой спутник

15:22, 11 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основанная изобретателем и бизнесменом Илоном Маском компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin. Маск сообщил об этом в Twitter.

SpaceX запускает спутник Doge-1 к Луне в следующем году. Миссия будет оплачена в Dogecoin. Первая криптовалюта в космосе! Первый мем в космосе! Вперёд к Луне! — написал предприниматель.

Сразу после публикации твита котировки криптовалюты выросли на 17% за несколько минут. На сайте компании Geometric Energy Corporation (GEC) отмечается, что спутник запустят при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Doge-1 представляет собой аппарат массой 40 кг. Предполагается, что после выхода на окололунную орбиту он будет изучать спутник Земли с помощью сенсоров и камер. GEC запустит спутник по коммерческой программе, предлагаемой SpaceX, сумма сделки держится в секрете. 

Эта миссия продемонстрирует возможности применения криптовалют за пределами орбиты Земли и заложит основу для межпланетарной торговли, —  прокомментировал инициативу вице-президент SpaceX Том Очинеро. 

Ранее Dogecoin признали лучшей инвестицией за последние полгода. С ноября 2020-го по май 2021 года криптовалюта показала рост курса на 26 000%. 

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