Компания Илона Маска отправит к Луне оплаченный криптовалютой спутник

Сразу после публикации твита котировки криптовалюты выросли на 17% за несколько минут. На сайте компании Geometric Energy Corporation (GEC) отмечается, что спутник запустят при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Doge-1 представляет собой аппарат массой 40 кг. Предполагается, что после выхода на окололунную орбиту он будет изучать спутник Земли с помощью сенсоров и камер. GEC запустит спутник по коммерческой программе, предлагаемой SpaceX, сумма сделки держится в секрете.
Эта миссия продемонстрирует возможности применения криптовалют за пределами орбиты Земли и заложит основу для межпланетарной торговли, — прокомментировал инициативу вице-президент SpaceX Том Очинеро.
Ранее Dogecoin признали лучшей инвестицией за последние полгода. С ноября 2020-го по май 2021 года криптовалюта показала рост курса на 26 000%.