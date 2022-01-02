Комета Леонард 3 января пролетит максимально близко к Солнцу

Комета C/2021 A1 (Леонард) в понедельник, 3 января, должна будет пролететь около Солнца на минимальном расстоянии — 92 миллиона километров, после чего покинет границы Солнечной системы. За движением небесного тела можно будет наблюдать через бинокли и телескопы, сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Московского планетария.

Комета уже испытала несколько вспышек, приобретя красивый хвост. Сейчас <...> [она] видна на вечернем небе на юге России, Украины и Молдовы, на Кавказе и в странах Средней Азии. Искать её нужно примерно через 50 минут после заката Солнца низко над юго-западной частью горизонта, — рассказали в планетарии.

В декабре комета находилась в 35 млн километрах от Земли, после чего пролетела на близком расстоянии с Венерой.

Ранее сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев рассказал, что астероиды диаметром 40–50 метров в случае падения на Землю приведут к жертвам и разрушениям. Как объяснил астроном, при таком размере астероид уже не затормозится атмосферой Земли, а его падение может вызвать взрывную волну, цунами и прочие катаклизмы.