Когда летим на Марс? Какие перспективы у космонавтики РФ, чем заменить МКС

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

12 апреля исполняется 63 года со дня первого полета человека в космос. В 1961-м советский космонавт Юрий Гагарин совершил на космическом корабле «Восток-1» орбитальный оборот вокруг Земли. С тех пор отечественная космонавтика переживала взлеты и падения, но эксперты отрасли с оптимизмом смотрят в будущее. 11 апреля с космодрома Восточный была успешно запущена ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион». Что придет на смену знаменитым «Союзам» и МКС, с кем космонавты полетят на Луну и когда шагнут на Марс — в материале NEWS.ru.

Что происходит в российской космической отрасли

Ряд экспертов российской космической отрасли сообщают об ограничении финансирования, однако регулярно проводятся космические старты, в том числе и пилотируемые на МКС. Кроме того, совершенствуется система космодромов, прорабатываются проекты дальних экспедиций с использованием автоматических станций.

11 апреля состоялся первый пуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой. С этим успехом российских ракетостроителей поздравили в Кремле.

«Мы все присоединяемся к поздравлениям [в адрес] наших ракетчиков, которые запустили „Ангару“. Радуемся вместе с ними», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что этот пуск открывает летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

«„Ангара-А5“ — экологически чистая ракета, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя „Протон-М“, которую „Ангара“ полностью заменит в ближайшей перспективе», — заявили в госкорпорации.

На Восточном действует стартовый стол среднего класса для запусков «Союзов», но площадка для ракет тяжелого класса была достроена недавно. Запуски «Ангары» с Восточного позволят выводить на экваториальные геосинхронные орбиты крупные спутники и компоненты для будущих орбитальных станций.

Как развивается международная космическая кооперация с участием России

В то же время идет проработка международных проектов с участием России как для пилотируемых полетов на околоземных орбитах, так и для экспедиций в дальний космос.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев объяснил NEWS.ru, что участие РФ в международных проектах вполне логично, учитывая ограниченность экономических возможностей страны.

Фото: t.me/roscosmos_gk «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион»

«В России идет тенденция на сокращение космической деятельности и финансирования космической отрасли. Исследование космоса — дело дорогое и глобальное, и тут международная кооперация даже полезна. Чем больше участников будет вкладываться в проекты, тем больших результатов можно будет достичь», — сказал Моисеев.

Летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин сказал NEWS.ru, что сейчас нет лидера в мировой космической отрасли. При этом у РФ хорошие позиции в космонавтике, отметил он.

«Несмотря на все, что сейчас говорят о достижениях Илона Маска, есть пример с шаттлами. Когда американцы их создали, они говорили, что стали лидерами, потому что сделали такие корабли. Но куда они улетели на шаттлах? К нам на орбитальную станцию. И работали там так же, как мы», — сказал Лазуткин.

По его словам, «когда мы всем миром делали МКС, то европейцы и японцы делали свои модули благодаря тому, что мы делились с ними своими знаниями».

«Американцы тогда хотели быть главными, но, когда поняли, что не могут планировать такие долгие и масштабные проекты, поскольку им не хватало знаний и опыта, они согласились, чтобы Россия и США были в проекте МКС в паритете, на равных. И до сих пор получается, что в пилотируемой космонавтике мы делимся опытом и подтягиваем в космос тех, кто этого хочет», — добавил летчик-космонавт.

Чем заменить «Союзы» и МКС

Несмотря на трудности в космической отрасли, в России идет разработка собственных проектов орбитальной станции и нового корабля для полетов к ней, рассказал Моисеев.

«Российскую орбитальную станцию будут делать к концу десятилетия. Но для нас это не прорыв, а возвращение позиций. Еще в советское время была отработана тема орбитальных станций „Салют“. Для замены знаменитых „Союзов“ сейчас делают новый российский пилотируемый корабль „Орел“. Начало его эксплуатации запланировано уже на 2027 год. „Орел“ создают для полетов на нашу новую станцию. Это будет связка, целый комплекс — станция и „Орел“», — пояснил Моисеев.

Фото: Екатерина Лызлова/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости Макет пилотируемого транспортного корабля «Орел» на Конгрессе молодых ученых в Сочи

По его словам, корабли «Союз» остаются надежной космической техникой для полетов к МКС, хоть они и морально устарели.

«Они слишком тесные по сравнению с иностранными проектами, например с американскими кораблями. Но поскольку для каждого старта изготавливается новый „Союз“ и оборудование на этих кораблях многократно отработано на практике, они все еще вполне пригодны для эксплуатации», — сказал эксперт.

С кем и как мы полетим на Луну

В принятой в 2016 году Федеральной космической программе указывается, что с 2021 по 2025 год должно быть создано не менее пяти космических аппаратов для проведения углубленных исследований Луны с окололунной орбиты и на ее поверхности, а также для доставки образцов лунного грунта на Землю. Также обговариваются возможности международной кооперации в исследовании Венеры, Марса и Луны.

Сейчас Россия укрепляет сотрудничество в рамках совместного с Китаем проекта международной научной лунной станции. 8 апреля стало известно о том, что в нем хотят участвовать Турция и другие государства.

«В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие от Турции, например, и от других государств», — заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Анатолий Петрукович

В свою очередь Моисеев заявил, что Китай анонсирует международную лунную станцию как общее название для всех космических аппаратов, которые и Россия, и КНР планируют запускать к Луне.

«Это не какая-то отдельная база или корабль, это некий свод спутников и автоматических станций обеих держав, которые будут исследовать Луну. Про пилотируемые полеты к Луне также говорят, но в отдаленном будущем. Пока что речь идет именно об автоматах», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что для пилотируемых полетов на Луну нужны новые ракеты, которые должны быть мощнее существующих, а также специальные аппараты для посадки.

«Наша тяжелая ракета „Ангара“ является аналогом морально устаревшего „Протона“ и может послать аппарат вокруг Луны — облететь и вернуться. Но чтобы обеспечить высадку, придется делать множество стыковок отдельных аппаратов. Это считается нерациональным — дорого и неудобно. Вряд ли данный вариант будет предложен. Хотя его тоже упоминали как одну из возможностей, но в реальности такого проекта не существует», — рассказал Моисеев.

Когда россияне шагнут на Марс

Что касается Марса, то, по словам Моисеева, конкретного российского проекта пока нет. В 2026 году будет разрабатываться космическая программа на следующие 10 лет, и в ней, возможно, найдут отражение перспективы освоения Красной планеты.

«Но пока что разговор может идти только про отправку спутников или автоматических станций. По датам — это далеко за 2030 год. Пока речи не идет о полете российских космонавтов на Марс, а автоматы — пожалуйста. Но надо учитывать, что в среднем работы на разработку и техническое воплощение таких проектов занимают семь лет. Если в 2026 году по ним примут решение и выделят достаточное финансирование, то стоит ждать реального запуска в середине 2030-х, а то и к 2040-м годам», — пояснил Моисеев.

Лазуткин в свою очередь высказал мнение, что технически экспедиция на Марс, даже пилотируемая, уже вполне возможна на современном уровне развития космической отрасли.

«Это реальная штука, мы технически подкованы так, что на практике можем все это сделать. До Луны долететь не проблема. Наши автоматические станции там садились, оттуда взлетали и улетали. Ничего трудного не было. С Марса никто не взлетал, но это уже детали — лететь с высадкой на планету или без, просто покружиться вокруг нее», — отметил космонавт.

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press Снимок поверхности Марса с марсохода Curiosity

Что мешает экспедиции на Марс

Лазуткин подчеркнул, что несколько проблем препятствуют экспедиции на Красную планету. По его мнению, главными являются две: защита экипажа от солнечной радиации и обеспечение питания во время длительного полета.

«Пока непонятно, как сделать радиационную защиту. Мы летаем вокруг Земли под защитой магнитного поля планеты. На Луну можно полететь, когда Солнце спокойное. По крайней мере, три дня лету туда и три дня обратно — это не критично, можно в случае чего спасти экипаж. При полете на Марс это уже проблема. Если мы туда полетим, то вернемся не скоро. Если произойдут мощные вспышки на Солнце, то экипажу понадобится хорошая защита от радиации. Я пока не слышал, чтобы подобные разработки велись хоть где-то», — сказал Лазуткин.

По его мнению, вопрос обеспечения космонавтов продуктами питания также очень важен. Их нужно брать на весь срок экспедиции, нельзя допустить, чтобы они пропали.

«У нас срок годности космического питания приближается к году, тогда как на Марс планируется двухлетняя экспедиция. Магазинов по дороге нет, послать заранее какие-то запасы не получится. То есть нужно создать долгохранимые продукты. Технически такие полеты возможны, но есть нюансы, которые еще необходимо решить», — пояснил Герой России.

Он также отметил, что проект дальней космической экспедиции можно реализовать в течение 10 лет.

«Если будет четко поставлена задача по полету на Марс и будет достаточное финансирование, то такой проект можно осуществить в течение примерно 10 лет. Никто не говорит, что это невозможно. Весь вопрос заключается в приказе и достаточном финансировании», — добавил Лазуткин.

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