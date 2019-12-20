https://static.news.ru/photo/b61bf562-23d0-11ea-a5c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китай заверил подготовку своей крупнейшей ракеты-носителя «Чанчжэ-5» к третьему запуску. Её уже поместили на пусковую площадку, сообщила Китайская корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Ракету доставили на космодром Вэньчан в октябре, после чего было проведено несколько тестов. Запуск может пройти 27 декабря. В будущем носитель планируется использовать для реализации лунно-марсианской программы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что китайский исследовательский аппарат «Чанъэ-5» отправится к Луне до конца 2019 года. Зонд должен будет взять пробы лунного грунта и доставить их на Землю.