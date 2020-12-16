Китайский зонд вернулся на Землю с образцами грунта Луны

https://static.news.ru/photo/65c5c4d2-4010-11eb-8ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Junchuan/Xinhua/Global Look Press

Возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно вернулся на Землю. Орбитальный модуль около 01:00 по пекинскому времени (16 декабря 20:00 мск) отделился от модуля возвращаемого над Атлантическим океаном на высоте около 5000 км.

Затем возвращаемый модуль, опустившись до высоты 10 км от поверхности Земли, раскрыл парашют. Последовало очередное снижение скорости, и аппарат плавно сел в заданном районе. Так Китай стал третьей страной в мире, которой удалось доставить на Землю лунный грунт. Первыми это сделали США и СССР, сообщает РИА Новости.

Контейнер с грунтом извлекут из модуля после того, как аппарат на самолёте доставят в Пекин. В Государственном космическом управлении Китая уже назвали миссию самой сложной, а использовавшиеся технологии — самыми передовыми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 6 декабря в 05:42 по пекинскому времени модуль для взлёта китайской миссии «Чанъэ-5» успешно состыковался с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой космического аппарата. В 06:12 контейнер с образцами лунного грунта был перегружен в возвращаемый модуль. Так китайский зонд начал возвращение с Луны на Землю.