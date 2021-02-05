Китайский зонд прислал первый снимок Марса

https://static.news.ru/photo/7986531a-67ca-11eb-83c1-96000091f725_660.jpg Фото: CNSA

Китайский зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» прислал первый снимок Красной планеты, сделанный с расстояния 2,2 миллиона километров. Об этом сообщило Государственное космическое управление Китая (CNSA).

5 февраля в 20:00 по пекинскому времени (15:00 мск) первый китайский зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» успешно совершил четвёртую коррекцию орбиты, — цитирует РИА Новости сообщение.

Сейчас зонд находится на расстоянии примерно в 184 млн километров от Земли, расстояние до Марса — 1,1 млн километров, все системы работают нормально.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с «Тяньвэнь-1» осуществили 23 июля 2020 года приблизительно в 07:45 мск. Предполагалось, что станция должна достигнуть Красной планеты 11 февраля 2021 года. После двухмесячной детальной съёмки посадочная платформа с лёгким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и сядет на поверхность в районе южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

Название зонду дали в честь произведения китайского поэта Цай Юаня «Вопросы к небу». В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.

Миссия подразумевает выход и вращение аппарата на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Это должно дать возможность учёным изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля и, как следствие, приблизиться к разгадке тайны происхождения и эволюции как Красной планеты, так и всей Солнечной системы.

Главной целью создатели аппарата называют нахождение возможных признаков жизни на Марсе либо получение информации о потенциальной пригодности планеты к жизни людей при изменении условий на ней в будущем, писал NEWS.ru.