Китайский суборбитальный корабль совершил успешный полёт

Успешные испытания многоразового суборбитального корабля прошли в Китае. Об этом сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Корабль взлетел с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу 16 июля. Он совершил безопасную горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны.

В настоящее время неизвестны какие-либо технические подробности полёта. Сообщается только, что корабль может быть использован в системе космических перевозок.

В корпорации подчеркнули, что развитие многоразовых космических перевозок указывает на превращение Китая из космической державы в великую космическую державу.

Ранее эксперты рассказали, что Китай пытается теснить Россию в космосе. Об этом свидетельствует запуск на околоземную орбиту модуля «Тяньхе». Он станет основой для будущей космической станции. По размерам она должна быть в четверть Международной космической станции, но по своим характеристикам превзойти её.