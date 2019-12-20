https://static.news.ru/photo/6a3612c4-23f1-11ea-9d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Китайский луноход «Юйту-2» установил рекорд продолжительности работы на спутнике Земли, преодолев по обратной стороне Луны 345 метров. После очередного сна он вновь пробудился и приступил к работе в рамках 13-го лунного дня.

Ранее рекорд принадлежал советскому самоходному аппарату «Луноход-1», который в начале 70-х годов прошлого века совершил космическую миссию в течение 10 месяцев.

«Юйту-2» и посадочный модуль «Чанъэ-4», который доставил луноход на поверхность, пробудились ранним утром 21 декабря и находятся в штатном рабочем режиме, сообщает CGTN.

Лунный день равен 14 дням на Земле, лунная ночь имеет такую же продолжительность. В периоды отсутствия солнечной энергии механические земные исследователи переключаются в автономный режим.

Среди научных задач миссии — изучение минерального состава и структуры поверхности Луны, исследование рельефа, измерение нейтронного излучения и нейтральных атомов. Помимо этого, аппараты помогают Китаю тестировать возможности в реализации систем дальней космической связи.

Космический аппарат «Чанъэ-4» был запущен с космодрома Сичан на юго-западе Китая 8 декабря 2018 года. 3 января 2019 года он впервые в истории совершил посадку на обратной стороне Луны и передал оттуда первый снимок. В дальнейшем от отправился на исследование спутника Земли, время от времени прерываясь на сон на периоды лунной ночи.

Ранее NEWS.ru писал, что США планируют отправить на Луну разведывательный аппарат, чтобы обнаружить признаки ледяных отложений. Карту, которую создадут в результате миссии, смогут использовать как учёные, так и будущие астронавты.