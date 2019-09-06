https://static.news.ru/photo/9814d8f4-d146-11e9-b3e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Китайский луноход «Юйту-2» на период лунной ночи приостановил работу по изучению обратной стороны естественного спутника Земли и вошёл в спящий режим.

Как сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам Национального космического управления КНР, через полтора часа после вхождения лунохода в спящий режим деактивировался и автоматический посадочный модуль «Чанъэ-4».

Китайский космический аппарат продолжит исследования, когда закончится лунная ночь, которая длится две земные недели. Основные поставленные перед ним задачи — анализ структуры грунта и замер уровня радиации, излучаемой звёздами.

Как писал News.ru, луноход «Юйту-2» на обратной стороне Луны обнаружил загадочное цветное вещество. Странный материал, запечатлённый на снимках аппарата, заметила замначальника модельной команды Тянья. У находки был зафиксирован необычный цвет и блеск, а также структура геля.