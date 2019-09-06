Китайский луноход «Юйту-2» на период лунной ночи приостановил работу по изучению обратной стороны естественного спутника Земли и вошёл в спящий режим.
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Китайский космический аппарат продолжит исследования, когда закончится лунная ночь, которая длится две земные недели. Основные поставленные перед ним задачи — анализ структуры грунта и замер уровня радиации, излучаемой звёздами.
Как писал News.ru, луноход «Юйту-2» на обратной стороне Луны обнаружил загадочное цветное вещество. Странный материал, запечатлённый на снимках аппарата, заметила замначальника модельной команды Тянья. У находки был зафиксирован необычный цвет и блеск, а также структура геля.