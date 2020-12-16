Китайский аппарат лунной миссии «Чанъэ-5» сел на Землю

https://static.news.ru/photo/33a993f0-3fd6-11eb-96bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNSA/CLEP

Возвращаемая капсула космического аппарата китайской лунной программы «Чанъэ-5» успешно приземлился, сообщили в Китайском космическом управлении.

Аппарат сел на севере Китая в административной единице Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия примерно в полночь по местному времени, говорится на сайте организации.

Капсулу в ближайшее время специальным авиарейсом доставят в Пекин.

Аппарат доставил на Землю около двух килограммов лунной породы. Китайские специалисты будут проводить её исследование в научных целях, а также для подготовки к строительству базы на Луне.

КНР стала первой страной за последние 44 года, доставившей на Землю геологическое образцы с поверхности Луны. До этого в последний раз аналогичную программу реализовал Советский Союз в 1976 году.

Ранее «Чанъэ-5» впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага Китая на фоне ландшафта Луны. На кадре можно увидеть флагшток с полотнищем. Они были изготовлены из специального материала и весят всего 12 граммов. На фотографии виден флаг, зажатый в автоматизированном щупальце аппарата, писал NEWS.ru.