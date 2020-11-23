Китайская ракета с лунным зондом стартовала с космодрома на Хайнане

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Тяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома на юге Китая.

Запуск аппарата, который должен собрать образцы грунта на Луне, состоялся с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Ракету доставили на остров по воде в сентябре 2020 года, после окончательного монтажа и тестов её перевезли на стартовую площадку космодрома, передаёт РИА Новости.

Аппарат «Чанъэ-5» планировалось запустить в ноябре 2017 года, однако запуск был отложен после аварии ракеты «Чанчжэн-5» в июле того же года. Повторно миссию отложили в 2019 году.

С помощью ракеты-носителя в июле 2020 года Китай успешно запустил первый зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу — 1»), в дальнейшем её планируется использовать для вывода на орбиту базового модуля для строительства китайской космической станции.

Лунная программа Китая «Чанъэ» состоит из нескольких этапов: облёта вокруг естественного спутника Земли («Чанъэ-1» и «Чанъэ-2»), посадки на него («Чанъэ-3» и «Чанъэ-4»), возвращения на Землю («Чанъэ-5» и «Чанъэ-6»). «Чанъэ-7» предполагает исследование Южного полюса Луны с зондированием рельефа, «Чанъэ-8» — испытание некоторых технологий на поверхности спутника.

«Чанъэ-5» будет самым тяжёлым из китайских лунных зондов, его вес составляет 8,2 тонны. В случае успеха этот запуск станет первой попыткой в мире получить образцы с естественного спутника Земли с 1970-х годов.

Как писал NEWS.ru, после обнаружения неисправности у ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Куру во Французской Гвиане запланированный в России старт был отложен. Боевой расчёт космодрома Плесецк проводит проверку систем и агрегатов ракеты в монтажно-испытательном корпусе.