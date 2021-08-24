Китайцы предложили построить многокилометровую космическую станцию

Национальный фонд естественных наук Китая предложил построить многокилометровую космическую станцию для «исследования загадок Вселенной». Подробнее об этом пишет South China Morning Post.

Такой корабль — ключевой стратегический инструмент для будущей добычи космических ресурсов, исследования загадок Вселенной и долгосрочного присутствия на околоземной орбите, — говорится в обнародованном плане проекта.

Китайскую станцию планируют строить по образу МКС, собирая из различных модулей огромную конструкцию, «простирающуюся на километры», притом что размер Международной космической станции составляет примерно 100 на 70 метров. Если китайским инженерам удастся уменьшить вес отдельных модулей станции, их шансы на получение гранта в $2,3 млрд от фонда сильно увеличатся. Космическая станция — лишь один из десяти проектов, представленных в этом месяце: финансирование от государства получит лишь половина разработок.

Ранее сообщалось о том, что генеральный директор Роскосмоса и глава NASA осенью обсудят дальнейшие планы по использованию МКС.