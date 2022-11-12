Китай запустил космический грузовик «Тяньчжоу-5» к своей станции

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Управление программы пилотируемых космических полетов КНР 12 ноября осуществило запуск грузового корабля «Тяньчжоу-5» к национальной орбитальной станции. Об этом сообщает ТАСС. Запуск состоялся в 10:03 по местному времени (05:03 мск) с космодрома Вэньчан на северо-восточном побережье острова Хайнань.

Сообщается, что грузовик доставит на станцию продовольствие, оборудование и вещи для команды корабля «Шэньчжоу-15». Их старт ожидается в конце ноября.

Специалисты полагают, что в этот раз стыковка со станцией пройдет в два раза быстрее, чем это случалось раньше. Так, «Тяньчжоу-4» в мае состыковался со станцией через семь часов после старта.

Стартовая масса грузовика составила 13,5 тонны, грузоподъемность — 6,9 тонны.

Китайская космическая станция располагается на высоте порядка 400 километров, предполагается, что она будет работать не менее 10 лет. Она рассчитана на постоянное пребывание трех человек и кратковременное пребывание шести. На работу в штатном режиме комплекс должен быть запущен к концу текущего года. Власти КНР обещают, что он станет доступен для международных проектов.

Ранее сообщалось, что лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно пристыковался к базовому модулю «Тяньхэ» китайской орбитальной станции. Будет использоваться в качестве лаборатории для проведения биологических исследований. При этом в нём установлены три спальные зоны, санитарный узел и кухня.