https://static.news.ru/photo/8c2d4132-cb94-11e9-8456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два научно-исследовательских спутника запустил в космос Китай. Они успешно выведены на орбиту с помощью твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу-1А».

Запуск осуществлён 31 августа с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби, сообщает Центральное телевидение Китая.

Спутники помогут в проведении технологических экспериментов. Один из них предназначен для изготовления микрогравитации, второй — для исследования технологии солнечного паруса.

Ранее News.ru сообщал, что Россия в 2020 году запустит 12 ракет-носителей «Союз» со спутниками связи британской компании OneWeb. Об этом рассказал гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов. Он отметил, что данные планы являются предварительными. Число запусков и их точные даты согласуются с заказчиком. Два запуска будут произведены с космодрома Куру во французской Гвиане, а остальные — с российских площадок.