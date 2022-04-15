Китай признал успешной пилотируемую миссию «Шэньчжоу-13» к орбитальной станции КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полётов КНР.

Пилотируемая миссия «Шэньчжоу-13» завершилась полным успехом, — говорится в сообщении.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» успешно приземлился в субботу, 16 апреля, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. На Землю с орбитальной станции вернулись три космонавта,

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-13» успешно приземлился на посадочной площадке «Дунфэн», тайконавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу благополучно вернулись, чувствуют себя хорошо, — сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» был запущен 16 октября 2021 года с космодрома Цзюцюань в Северном Китае. Трое тайконавтов пробыли на станции 183 дня.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия и Белоруссия будут вместе заниматься формированием инфраструктуры в космической сфере. Российский лидер дал поручение Роскосмосу организовать полёт на российской ракете представителей Минска. Об этом проекте глава государства заявил на космодроме Восточный в ходе церемонии вручения государственных наград работникам космической отрасли.