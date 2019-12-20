https://static.news.ru/photo/97dd8a84-2308-11ea-a6a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Эфиопия вывела на орбиту Земли первый в истории страны спутник. Африканскому государству помог в реализации проекта Китай, рассказал заместитель премьер-министра Эфиопии Демеке Меконнен.

Руководство государства и рядовые граждане следили за стартом ракеты в прямом эфире в консерватории недалеко от Аддис-Абебы. Запуск состоялся на территории Китая в провинции Шаньси. Стоимость станции — $7 млн. Из них $6 млн внёс Пекин, пишет агентство «Синьхуа». Спутник ETRSS-1 займётся мониторингом инфраструктуры и состояния сельскохозяйственной отрасли.

Как писал NEWS.ru, ранее компания OneWeb перенесла запуск спутников российской ракетой «Союз» с космодрома Байконур. Космические аппараты взлетят не в декабре, как планировалось изначально, а во второй половине января 2020 года. Таким образом компания хочет получить дополнительное время для проверки аппаратуры.