Китай опубликовал новые фото поверхности Марса

Национальное космическое управление Китая в первый день 2022 года опубликовало на своём сайте новые фото марсианской поверхности. Снимки были сделаны зондом орбитального аппарата «Тяньвэнь-1» и марсоходом «Чжуронг».

На первых двух фото запечатлён сам «Тяньвэнь-1» во время полёта над Северным полюсом Красной планеты. На третьем снимке можно рассмотреть спиральный рельеф полярной шапки, состоящий из льда и участков голой земли.

Четвёртое фото было сделано марсоходом. На нём видно дюнное поле Олимпия и кратер, названный в честь советского конструктора Сергея Королева.

«Тяньвэнь-1» и «Чжуронг» были отправлены на Марс в июле 2020 года. Орбитальный модуль вращается вокруг Красной планеты, совершая полный виток за 24 часа 39 минут — два марсианских дня. Его основная задача состоит в ретрансляции информации с марсохода.

«Чжуронг» к настоящему времени прошёл почти полтора километра по поверхности Марса. В его функции входит исследование морфологии и геологических характеристик поверхности, размещения грунта и льда, характера окружающей среды, физических полей и внутренней структуры планеты. В космическом управлении отметили , что оба аппарата работают нормально. За время миссии они собрали порядка 560 гигабайт необработанных научных данных.

Ранее сообщалось, что в рамках экспедиции NASA «Марс-2020» аппарат Perseverance собрал образцы грунта, в которых обнаружились следы воды. Предполагается, что в том месте, где были взяты пробы, несколько миллиардов лет назад мог располагаться крупный водоём.