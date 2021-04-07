Китай намерен построить пятый космодром

https://static.news.ru/photo/78401fd8-9838-11eb-996b-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Jiangbo/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая построят в материковой части страны ещё один космодром. Общие инвестиции в проект составят около $3 млрд.

Как сообщается на сайте провинциальной зоны свободной торговли Нинбо, Международный центр коммерческих космических запусков будет расположен в уезде Сяншань города Нинбо в восточной провинции Чжэцзян. В проект войдут стартовая площадка космодрома и промышленный комплекс.

Ожидается, что после завершения строительства с космодрома можно будет осуществлять до 100 коммерческих запусков в год.

Сейчас на территории материковой части Китая расположено три космодрома: Цзюцюань, Тайюань и Сичан. Ещё один был построен в районе города Вэньчан в островной провинции Хайнань.

Как писал NEWS.ru, Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну. Аппарат сможет перевозить до 100 тонн груза, что в четыре раза больше, чем самая мощная на данный момент ракета «Чанчжэн-5». Согласно национальной лунной программе, необходимо разработать гораздо более мощные технологии для запуска космических кораблей. Прорабатываются вопросы по разработке тяжёлой ракеты-носителя в течение 14-й пятилетки с 2021 по 2025 год.