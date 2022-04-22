Китай начнёт нейтрализовывать опасные для Земли астероиды

Китайское национальное космическое управление (CNSA) намерено реализовать проект по нейтрализации астероидов, которые представляют угрозу для Земли, заявил заместитель главы ведомства У Яньхуа. По его словам, испытания новых технологий наблюдения за небесными телами начнутся в ближайшие годы, сообщает Центральное телевидение Китая.

Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021–2025), либо в 2025–2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого это небесное тело сместится со своей орбиты, — объяснил У Яньхуа суть проекта.

Он добавил, что будут создана система наземного и космического базирования, назначением которой станет оповещение о приближении опасности. Также в Китае надеются разработать технологии, которые не позволят астероидам вообще сближаться с Землёй.

Ранее стало известно, что в Роскосмосе заявили: мимо Земли на расстоянии 23 млн километров пролетит астероид 2009 JF1. Прежде он считался потенциальной угрозой для планеты, сообщили в госкорпорации. Астрономы выяснили, что на «свидание» с Землёй астероид придёт не 6 мая, как считалось ранее, а 15-го, и пролетит на безопасном расстоянии.