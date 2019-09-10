https://static.news.ru/photo/20d60b6e-d394-11e9-8b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jin Liwang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

КНР испытала на орбите миниатюрный ионный двигатель «карманного размера».

Двигатель весом всего 300 граммов призван продлить жизнь малых космических аппаратов и предотвратить их превращение в космический мусор. Устройство представляет собой электрический ракетный двигатель, тяга в котором создаётся на основе выброса ионизированного вещества, разгоняющегося в электрополе, передаёт China Daily .

Он работает на жидких металлах и, как отмечает издание, потенциально способен обеспечить маневрирование малых спутников.

Как писал News.ru ранее, китайские астрономы зафиксировали многочисленные быстрые радиовсплески (FRB — Fast Radio Bursts), которые, предположительно, возникают на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли. Эксперты исследовали источник FRB, который был открыт в 2015 году и получил название FBR1211102.