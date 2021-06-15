Китай 17 июня отправит на орбитальную станцию трёх первых космонавтов

Пуск первого пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» к строящейся китайской орбитальной станции «Тяньхэ» с тремя космонавтами на борту запланирован на 17 июня. Об этом рассказал помощник главы канцелярии Китайской программы пилотируемых полетов Цзи Цимин, сообщает РИА Новости.
Запуск
Первыми космонавтами, которым предстоит полететь на основной модуль орбитальной станции, станут член экипажа миссий «Шэньчжоу-6» и «Шэньчжоу-10» Не Хайшэн, член экипажа миссии «Шэньчжоу-7» Лю Бомин и Тан Хунбо, для которого полёт в космос станет первым. Главой миссии назначен Не Хайшэн.
После того, как «Шэньчжоу-12» выйдет на заданную орбиту, он в быстром автоматическом режиме состыкуется с основным модулем «Тяньхэ» и образует единую конструкцию вместе с модулем и грузовым кораблём «Тяньчжоу-2», — пояснил Цзи Цимин.
Затем космонавты переберутся в отсек «Тяньхэ», где три месяца будут работать и жить. На Землю они должны вернуться на борту возвращаемой капсулы. Строить станцию в Китае планируют до 2022 года.
Ранее стало известно, что власти США опасаются, будто КНР может использовать в военных целях роботизированную руку-манипулятор, которую установят на основном модуле китайской орбитальной станции. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) показала видеоролик, в котором демонстрировалась 10-метровая роботизированная рука, способная поднимать объекты весом до 20 тонн.