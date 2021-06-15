Китай 17 июня отправит на орбитальную станцию трёх первых космонавтов

https://static.news.ru/photo/ff28be10-ce4d-11eb-90b2-96000091f725_660.jpg Фото: webkamerton.ru

Пуск первого пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» к строящейся китайской орбитальной станции «Тяньхэ» с тремя космонавтами на борту запланирован на 17 июня. Об этом рассказал помощник главы канцелярии Китайской программы пилотируемых полетов Цзи Цимин, сообщает РИА Новости.

Запуск планируется осуществить в 09:22 (04:22 мск) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн−2F» с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Первыми космонавтами, которым предстоит полететь на основной модуль орбитальной станции, станут член экипажа миссий «Шэньчжоу-6» и «Шэньчжоу-10» Не Хайшэн, член экипажа миссии «Шэньчжоу-7» Лю Бомин и Тан Хунбо, для которого полёт в космос станет первым. Главой миссии назначен Не Хайшэн.

После того, как «Шэньчжоу-12» выйдет на заданную орбиту, он в быстром автоматическом режиме состыкуется с основным модулем «Тяньхэ» и образует единую конструкцию вместе с модулем и грузовым кораблём «Тяньчжоу-2», — пояснил Цзи Цимин.

Затем космонавты переберутся в отсек «Тяньхэ», где три месяца будут работать и жить. На Землю они должны вернуться на борту возвращаемой капсулы. Строить станцию в Китае планируют до 2022 года.

Ранее стало известно, что власти США опасаются, будто КНР может использовать в военных целях роботизированную руку-манипулятор, которую установят на основном модуле китайской орбитальной станции. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) показала видеоролик, в котором демонстрировалась 10-метровая роботизированная рука, способная поднимать объекты весом до 20 тонн.