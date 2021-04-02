Кабмин продлил соглашение между РФ и США о сотрудничестве в космосе

Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях правительство РФ продлило до 31 декабря 2030 года. Оно уже проработано с американской стороной, процедура продления полностью завершится после обмена дипломатическими нотами.
Соглашение, заключённое в 1992 году, продлевали уже четыре раза. Этот документ — один из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса, — сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Уточняется, что это соглашение отвечает интересам обеих сторон и должно способствовать эффективной реализации совместных космических проектов.
Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не хочет, чтобы Россия следовала по американскому пути освоения космоса и повторяла проекты США. Он подчеркнул, что Штаты и Россия выделяют на космические проекты разное количество денег и ресурсов, которых у РФ гораздо меньше. Поэтому и тратить их следует «с большим умом». По его мнению, некоторые планы США по освоению космоса можно сравнить с производством жвачки на Луне.