Кабмин продлил соглашение между РФ и США о сотрудничестве в космосе

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Военный спутник РФ «Космос-2525» сошёл со своей орбиты 1 апреля и сгорел в плотных слоях атмосферы, об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Спутник, который запустили по заказу Минобороны России с Плесецка в марте 2018 года, был полностью разрушен, отметили в ведомстве. Его вывели на орбиту при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1в", а после им...