https://static.news.ru/photo/b2a98324-cd4d-11e9-8517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Для создания новой сверхтяжёлой ракеты «Енисей», которая предназначена для полётов на Луну, потребуется от одного до двух триллионов рублей. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в марте 2019 года говорил, что разработка и создание ракеты сверхтяжёлого класса вместе со строительством под неё стартового стола, а также разработка и создание лунного корабля обойдутся в 740 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости».

В свою очередь источники сообщают, что только на ракету потребуется от 1,2 до 1,5 трлн рублей, сообщило ранее РИА Новости .

При этом Рогозин ранее говорил, что «Енисей» обойдётся в четыре раза дешевле американской сверхтяжёлой SLS, испытательный пуск которой планируется на 2020 год.

Программа создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса варьируется от 1 трлн до 1,7 трлн руб. Это огромный разброс, так нельзя планировать. Роскосмос должен закончить эскизный технический проект, составной частью которого будут технико-экономическое обоснование и порядок дальнейших работ, — сказал он.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что предприятие «Энергомаш», подчиняющееся Роскосмосу, начнёт выпускать самые мощные в мире двигатели для ракет РД-171МВ, писал News.ru