Пять астероидов приближаются к Земле

https://static.news.ru/photo/7deabcca-3fc0-11eb-b6eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили о приближении к Земле сразу пяти астероидов. При этом два из них окажутся к планете ближе, чем Луна.

Три астероида приблизятся 16 декабря. Их размеры в диаметре составят от 10 до 24 метров, а ближайший из них разминётся с Землей на расстоянии 343 тысяч километров.

Два других космических тела диаметром 6,8 метра и 30 метров подлетят к Земле 18 декабря. При этом меньший из них пройдёт на расстоянии 57,1 тысячи километров, а больший — почти в семи миллионах километров от планеты, передаёт РИА Новости.

Ранее специалисты из Гавайского университета выяснили, что траектория полёта астероида Апофис изменилась, и это повлияет на прогноз о вероятности столкновения небесного тела с Землёй в 2068 году. Учёные заметили, что за счёт эффекта Ярковского, из-за которого астероид получает реактивный импульс на основе разницы температур на освещённой и не освещённой Солнцем сторонах небесного тела, Апофис смещается с установленной орбиты на 170 метров за год.

Впервые астероид Апофис был открыт в 2004 году. Названное в честь древнеегипетского бога разрушения небесное тело по изначальным подсчётам учёных должно было с вероятностью в 2,7% столкнуться с нашей планетой в 2029 году. Позже специалисты исключили такой сценарий, определив, что астероид пройдёт в 37,6 тыс. км от центра Земли, писал NEWS.ru.