Астероид размером с пассажирский самолёт летит к Земле

https://static.news.ru/photo/16de6948-405e-11eb-987a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

К Земле приближается астероид, сопоставимый по размерам с авиалайнером. На минимальное расстояние к нашей планете он приблизится 18 декабря.

В этот день он будет находиться в 6,97 млн километров от Земли. Расчётный диаметр космического тела составляет от 26 до 52 метров. Астероид движется со скоростью около 7,65 километра в секунду, сообщают специалисты NASA.

Ещё один астероид, но гораздо меньшего размера (от 5,3 до 12 метров) пролетит 18 декабря на расстоянии примерно в 791 тысячу километров.

Ранее NEWS.ru писал, что траектория полёта астероида Апофис изменилась, и это повлияет на прогноз о вероятности столкновения небесного тела с Землёй в 2068 году. Учёные заметили, что за счёт эффекта Ярковского, из-за которого астероид получает реактивный импульс на основе разницы температур на освещённой и не освещённой Солнцем сторонах небесного тела, Апофис смещается с установленной орбиты на 170 метров за год.