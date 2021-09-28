К модулю «Наука» на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль

Пилотируемый корабль «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин») успешно пристыковался к лабораторному модулю «Наука» на МКС. На борту корабля находятся российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Как передаёт ТАСС, перестыковку члены экипажа провели в ручном режиме.

«Ю. А. Гагарин» стал первым пилотируемым кораблём, который пристыковался к модулю «Наука». Сам модуль вошёл в состав МКС только 29 июля, став одним из самых больших на всей станции.

По данным Роскосмоса, такая операция была нужна для освобождения стыковочного узла модуля «Рассвет», к которому 5 октября прибудет корабль «Союз МС-19» с экипажем и съёмочной группой фильма «Вызов».

Художественная лента «Вызов» станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.

Запуск корабля «Союз МС-19» со съёмочной группой планируется 5 октября. Уже с 18 сентября члены экипажа будут находиться на Байконуре. Они будут соблюдать режим изоляции и контактировать только с небольшим количеством сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦКП).