Историк оценил опубликованные переговоры погибшего экипажа «Союза-11»

Автор книг о советской космонавтике Антон Первушин прокомментировал опубликованные расшифровки переговоров экипажа «Союза-11», погибшего 50 лет назад. Историк подчеркнул, что материалы не новые, передаёт «Газета.Ru».

Это всё публиковалось ранее в разных источниках. Ничего нового, увы, — отметил эксперт.

По словам Первушина, в связи с трагическим юбилеем власти должны показать подлинные документы, которые связаны с этим полётом, а не компиляцию из источников. С ними уже давно хорошо знакомы историки. Он напомнил, что «любая трагедия — всегда урок, который следует изучать, чтобы не допустить её повторения».

30 июня Роскосмос опубликовал на своём сайте рассекреченные переговоры экипажа космического корабля «Союз-11», погибшего ровно 50 лет назад при возвращении с орбитальной станции «Салют» на Землю.

Ранее Роскосмос разместил документы, связанные с полётом корабля «Восход-2», с которого Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос. На сайте госкорпорации выложены бортовой журнал, который вели Алексей Леонов и Павел Беляев в полёте, проект самого корабля, техническое задание на люк-лаз, механизм его закрытия и открытия.