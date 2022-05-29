«Истерить не стоит»: Рогозин о финансировании проекта ядерного буксира Рогозин: финансирования для создания ядерного буксира «Зевс» хватает

Проект космического ядерного буксира «Зевс» не испытывает нехватку финансовых средств, заявил в Telegram-канале глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он призвал «экспертов» перестать «истерить» на этот счет.

Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над «Зевсом» нам хватает, потому «экспертам» истерить не стоит, — написал Рогозин.

«Зевс» впервые был представлен в виде макета во время МАКС-2021. Машину создают в России для полётов к планетам Солнечной системы. По задумке авторов, модуль может получить лазерное оружие, способное выводить из строя спутники противника. Над его разными частями и элементами группа учёных работает с 2010 года.

В начале апреля исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что корпорация изучает возможность техобслуживания ядерного буксира «Зевс» в космосе. Предполагалось, что аппарат может доставить спутник к Юпитеру, чтобы попытаться найти признаки жизни на планете.