https://static.news.ru/photo/e32ec71c-1eff-11ea-aa45-fa163e074e61_660.jpg «Ангара-А5М» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который будет применяться на ракетах тяжёлого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В», перенесены на 2020–2021 годы.

Продолжаются работы по подготовке стенда к испытаниям двигателя РД-0146Д, которые перенесены на 2020–2021 годы, — цитирует РИА Новости материалы НИЦ ракетно-космической промышленности.

Конструкторское бюро химавтоматики, входящее в НПО «Энергомаш», занимается созданием кислородно-водородного маршевого двигателя РД-0146Д с 2008 года. Этот двигатель будет обладать возможностью многократного включения в ходе полёта, а разгонный блок с этим двигателем значительно увеличит грузоподъёмность ракет «Ангара».

Как писал NEWS.ru, Россия полностью заменит ракеты-носители «Протон» на экологически чистую ракету «Ангара» через пять лет. В настоящее время готовится возобновление её лётных испытаний. А в 2023 году будет запущено серийное производство. Руководство Роскосмоса считает запуск производства универсальных ракетных модулей «Ангары» на омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации.